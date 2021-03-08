Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
Flaş Haber
Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor
Kapat

Rum basını yazdı: Hrisostomos uyardı!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, “Kıbrıs sorununda izlenen yola dikkat edilmezse Kıbrıslı Rumların etnik yok oluşla karşı karşıya kalacağı” iddiasında bulundu.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:18
934 Okunma
Rum basını yazdı: Hrisostomos uyardı!

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki mevcut durumu yasallaştırma ve Kıbrıs’ın doğal zenginliklerini yağmalama yönündeki niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu” iddia etti.

Kıbrıs sorununda gidişata dikkat edilmemesi durumunda “etnik yok oluşla karşı karşıya kalınacağı” iddiasında da bulunan Hristosomos, Güney Kıbrıs’a koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlama ve yapılan testlerin bir grup insan tarafından protesto edilmesine de değindi.

Hristostomos, söz konusu protestoların “mantıksızlık gösterisi” olduklarını belirterek “işgal güçlerinin kabul edilemez talepleri için ise hiçbir gösteri yapılmadığı” eleştirisinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmzalar atıldı
İmzalar atıldı
GÜNEY KIBRIS’TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR
GÜNEY KIBRIS’TA PROTESTOLAR SÜRÜYOR
“ALTIN PASAPORT” TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
“ALTIN PASAPORT” TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim