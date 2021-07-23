Rum Basını: Yunan Komutanın Kalıntıları Yunanistan’a Gönderildi

Politis ve diğer gazetelere göre kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları çerçevesinde belirlenen Kalburci’ye ait kalıntıların, Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle Rum yönetimince düzenlenen “kınama” törenlerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a giden iki kızına teslim edildi.

Törene, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu da katıldı. Fotiu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’yi kayıplar konusunda işbirliği yapmamakla suçlamaya devam edip, “en son kaybın da akıbetinin belirlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini” söyledi.

Fileleftheros “Kalburcis Ata Toprağına Dönüyor” başlığıyla aktardığı haberinde ise Ağustos 1973’ten Temmuz 1974’e kadar Mağusa-İskele’de konuşlu 181’inci Sahra Topçu Birliği komutanlığı yapan ve ve ölümünden sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından korgeneralliğe terfi ettirilen Kalburcis için “Megalo Pefko” bölgesinde bir anıt dikildiğini yazdı.

Yunanistan’a gönderilen kalıntılarının da anıtının bulunduğu “Megalo Pefko”da defnedileceğini ekledi.