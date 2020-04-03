Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir memurun test sonucu pozitif

Rum Dışişleri Bakanlığı, bir memurun test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 24 saatliğine kapatıldı

03 Nisan 2020 Cuma 12:47
979 Okunma
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir memurun test sonucu pozitif

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, dün sabah, bakanlıkta çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, bahse konu memurun, teste tabi tutulduğunu,  tedbir amaçlı olarak ev karantinasında bulunduğunu, ancak birkaç gün önce bazı dosyalar almak için Rum Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini yazdı.

Bahse konu memurun, test sonucunun pozitif çıkması üzerine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verildiğini yazan gazete, bu gelişmenin ardından Hristodulidis’in bakanlığın 24 saat kapatılması talimatı verdiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, bakanlığın dezenfekte edilmesine kadar personelin evde kalması, çalışmalarını evden yürütmesi talimatı verdi.

Gazete, bahse konu memurun yakın çalışma arkadaşlarına da test yapıldığını, 3 kişinin testinin negatif çıktığını diğer 1 kişinin ise test sonuçlarının beklendiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri BakanlığıGüney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Angelidis: “8 vakadan başka yeni vaka yok”
Angelidis: “8 vakadan başka yeni vaka yok”
Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı
Limasol hastane çalışanı, karantina sonrası pozitif çıktı
Baf Kan Bağış Merkezi’nde ikinci Koronavirüs vakası
Baf Kan Bağış Merkezi’nde ikinci Koronavirüs vakası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim