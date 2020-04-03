Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bir memurun test sonucu pozitif

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, dün sabah, bakanlıkta çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, bahse konu memurun, teste tabi tutulduğunu, tedbir amaçlı olarak ev karantinasında bulunduğunu, ancak birkaç gün önce bazı dosyalar almak için Rum Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini yazdı.

Bahse konu memurun, test sonucunun pozitif çıkması üzerine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verildiğini yazan gazete, bu gelişmenin ardından Hristodulidis’in bakanlığın 24 saat kapatılması talimatı verdiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, bakanlığın dezenfekte edilmesine kadar personelin evde kalması, çalışmalarını evden yürütmesi talimatı verdi.

Gazete, bahse konu memurun yakın çalışma arkadaşlarına da test yapıldığını, 3 kişinin testinin negatif çıktığını diğer 1 kişinin ise test sonuçlarının beklendiğini yazdı.