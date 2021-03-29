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Rum gemileri de etkilendi!

Süveyş kanalının kapanmasından, 14 Rum bandıralı gemi ile Güney Kıbrıs limanlarına gidecek başka bandıraya sahip iki geminin daha etkilendiği haber verildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:59
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Rum gemileri de etkilendi!

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis konu hakkında Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada, Süveyş kanalının kanalda karaya oturan dev yük gemisi yüzünden kapanmasından ötürü yaklaşık olarak 300 geminin kanalın iki ucunda mahsur kaldığını ve bunlardan yaklaşık olarak 14’ünün de Rum bandıralı gemiler olduğunu dile getirdi.


Güney Kıbrıs limanlarına gidecek başka devletlerin bayrağına sahip iki geminin daha kanalın kapanmasından etkilendiğini dile getiren Dimitriadis, bazı gecikmelerin ötesinde, şu an için Güney Kıbrıs açısından ciddi etkiler görmediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Süveyş Kanalı
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