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Rum Hacker, ABD'ye teslim edildi

Güney Lefkoşa’da ikamet eden 21 yaşındaki Tsasua Palossso Epifaniu isimli hackerin, 2014-18 yılları arasında ABD’deki bir şirketin sistemlerini çökertme suçundan geçtiğimiz Cuma günü ABD’ye teslim edildiği belirtildi.

21 Temmuz 2020 Salı 13:17
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Rum Hacker, ABD'ye teslim edildi

Güney Lefkoşa’da ikamet eden 21 yaşındaki Tsasua Palossso Epifaniu isimli hackerin, 2014-18 yılları arasında ABD’deki bir şirketin sistemlerini çökertme suçundan geçtiğimiz Cuma günü ABD’ye teslim edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  kurulduğu yıldan bu yana ilk kez bir Kıbrıslının ABD’ye teslim edildiğini” yazdı.

Gazete, 21 yaşındaki genç ile birlikte terör amaçlı kara para aklamakla ve Hizbullah ile bağlantısı olmakla suçlanan Lübnan asıllı 37 yaşındaki Ghassan Diab’ın da ABD’ye teslim edildiğini belirtti.

Bahse konu 2 kişinin, geçtiğimiz Cuma günü New York’ta ABD makamlarına teslim edildiğini belirten gazete, 21 yaşındaki Epifaniu’nun dün mahkemeye çıkarıldığını da yazdı.

Habere göre Epifaniu, Ripoff  Report’un dijital bilgi portalını çökerterek, sayfadaki verileri değiştirdi ve bilgi portalına erişimi yeniden sağlamak için de para talep etti.

Gazete, Epifaniu’nun  başka şirketlerin internet sayfalarını çökertmekle de suçlandığını yazdı.

KAYNAK : TAK

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHackerABD
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