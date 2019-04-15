Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu: "Doğal gazımız var, artık daha güçlüyüz"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’ın artık doğrulanmış ticari doğal gaza sahip olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde daha büyük doğal gaz yataklarının olduğuna ilişkin önemli göstergelerin bulunduğunu iddia etti.
Prodromu, söyleşisinin devamında Fransa’yla savunma alanında işbirliği konusunda çalışmaların devam ettiğini, hali hazırda çok eskiden beridir var olan bir işbirliğinin AB ve PESCO çerçevesinde daha da geliştirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.
Prodromu ayrıca, bölgesel üçlü ve dörtlü işbirliklerine de değinerek, üçlü işbirliklerinin bölgedeki güvenlik ve istikrara katkı koyacağını ve diğer tüm devletlere de açık olduğunu sözlerine ekledi.