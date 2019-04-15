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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu: "Doğal gazımız var, artık daha güçlüyüz"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Fileleftheros gazetesinde dün yer alan söyleşisinin bugünkü ikinci kısmında Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) doğal gaz yatakları, bölge ülkeleriyle üçlü işbirlikleri ve PESCO gibi konularda açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 13:50
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu: "Doğal gazımız var, artık daha güçlüyüz"
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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’ın artık doğrulanmış ticari doğal gaza sahip olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde daha büyük doğal gaz yataklarının olduğuna ilişkin önemli göstergelerin bulunduğunu iddia etti.

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Önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i içerisinde başka doğrulama sondajlarının da yapılacağını ve Exxon Mobil ile Total şirketlerinin enerji planlarındaki varlığının günden güne güçlenmekte olduğunu iddia eden Prodromu, 7’nci parsele ilişkin bir anlaşmanın da gelişme aşamasında bulunduğunu vurguladı.

Prodromu, söyleşisinin devamında Fransa’yla savunma alanında işbirliği konusunda çalışmaların devam ettiğini, hali hazırda çok eskiden beridir var olan bir işbirliğinin AB ve PESCO çerçevesinde daha da geliştirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Prodromu ayrıca, bölgesel üçlü ve dörtlü işbirliklerine de değinerek, üçlü işbirliklerinin bölgedeki güvenlik ve istikrara katkı koyacağını ve diğer tüm devletlere de açık olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 15.04.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Rodromos Prodromu
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