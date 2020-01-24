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Rum kesiminden gaf açıklaması

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarıyla ilgili belge ve kanıtsız bir iddiada bulunmuş, Türkiye'nin İtalya'nın verilerini ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rum yönetiminden geri adım geldi ve Rum yönetimi sözcüsü gaf yaptıklarını kabul etti.

24 Ocak 2020 Cuma 17:01
Rum kesiminden gaf açıklaması

Önce “Doğalgaz bilgileri Türkiye’nin eline geçti” dediler, ardından geri adım attılar ve gaf yaptıklarını kabul ettiler. Rum kesimi Yavuz sondaj gemisiyle ilgili iddialarından geri adım attı.

Yavuz sondaj gemisi, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Limasol kentinin 180 kilometre güneyinde sondaj çalışmalarına devam ediyor.

8. Bölge olarak bilinen parseli İtalyanlara ve Fransızlara kiralayan Rum yönetimi, “Kazdıkları nokta ve hükümetimizin elindeki bilgiler, Türklerin İtalyanların sismik verilerini ele geçirdiğini gösteriyor” iddiasında bulunmuştu.

Dikkat çeken açıklamalardan kısa bir süre sonra Rum yönetimi sözcüsü gaf yaptığını ve açıklamasının hatalı olabileceğini itiraf etti. Bu açıklamayla Rum yönetimi, Rum Medyasında ve kamuoyunda alay konusu oldu. Çünkü, 8. parselle ilgili verilerin 3 yıldan beri Enerji Bakanlığı internet sayfasında yer aldığı ortaya çıktı.

Rum halkı Türkiye’nin, adanın güneyindeki 8. parselde süren sondajı nedeniyle Rum yönetiminin kontrolü kaybettiği ve çaresizlik içinde olduğu görüşünde.

Yavuz sondaj gemisi, KKTC’den aldığı yetkiyle Rum kesimine yakın mesafedeki “G” sahasında çalışmalara başlamıştı. Barbaros Hayreddin Sismik Arama gemisi bölgede kapsamlı araştırmalar yapmış ve muhtemel doğalgaz yataklarını belirlemişti.

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