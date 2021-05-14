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Rum patates üreticileri eylem yaptı

14 Mayıs 2021 Cuma 14:48
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Rum patates üreticileri eylem yaptı

Rum patates üreticilerinin, ürettikleri patateslerin ellerinde kalmasından dolayı, dün, karanfilli ve patatesli protesto eylemi gerçekleştirdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, “Mağusa Bölgesi”nde faaliyet gösteren patates üreticilerinin, traktörlerle Larnaka-“Mağusa Bölgesi” yoluna çıktıklarını ve yolda giden arabaların önünü kesip, sürücülere karanfil ve bir torba patates dağıttıklarını yazdı.

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