Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94506
ALTIN
237.819
DOLAR
6.1667
STERLİN
8.0739
EURO
7.1957
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!

Rum polisi içerisinde 5 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu KKTC plakalı kiralık aracı durdurmak için havaya ateş açtı

Rum polisinin, şüpheli şekilde seyrettiği gerekçesiyle, içerisinde 5 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu KKTC plakalı kiralık aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi. 

14 Eylül 2018 Cuma 15:18
Rum polisi içerisinde 5 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu KKTC plakalı kiralık aracı durdurmak için havaya ateş açtı

Fileleftheros gazetesi, KKTC plakalı kiralık aracın, dün sabaha yakın, son dönemlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle tedbirlerin artırıldığı Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Strovolo semtinde, Rum polisi tarafından tespit edildiğini yazdı. 

Aracın şüpheli bir şekilde seyretmesi üzerine polisin bunu durdurmak istediğini ancak aracın hızını artırmasının ardından kovalamacanın başladığını yazan gazete, polisin, aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtığını ancak bunun sonuç getirmediğini belirtti. 

Aracın ortadan kaybolduğunu, bunun daha sonra polis tarafından terk edilmiş olarak bulduğunu belirten gazete, polisin, araçta bulunan 2 Kıbrıslı Türk’ün geçtiğimiz ay “ Pera Horyo Nisu’da” (Dizdarköy) gerçekleştirilen silahlı soygun olayıyla ilgili arandığını tespit ettiğini öne sürdü.

Habere göre Rum polisi, “Potamya”(Dereliköy) bölgesi üzerinden, KKTC’den gelen bir hırsızlık ve soygun çetesinin söz konusu olduğuna inanıyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum PolisiKiralık AraçKKTC PlakalıAteşHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs 2019 Devlet Bütçesi Bakanlar Kurulu’na Sunuldu
Güney Kıbrıs 2019 Devlet Bütçesi Bakanlar Kurulu’na Sunuldu
Videolu şantajla öğretmenden yıllarca para alan iki kişi tutuklandı
Videolu şantajla öğretmenden yıllarca para alan iki kişi tutuklandı
İnsan taciri polisler açığa alındı
İnsan taciri polisler açığa alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim