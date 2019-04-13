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Rum Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’ndan İlk Türkçe Genelge

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:42
Rum Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’ndan İlk Türkçe Genelge
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Rum Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nun Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sebebiyle Kıbrıs tarihinde ilk kez Türkçe genelge yayımladığı bildirildi.

Alithia gazetesi; “Türkçe İlk Genelge” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nun AP seçimleri ve “Yasemin Hareketi”nin seçimlere katılması sebebiyle dün tüm Rum basın kuruluşlarına Türkçe dilinde genelge gönderdiğini, bunun bir ilk olduğunu yazdı.

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Gazete, Rum Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nun geçtiğimiz hafta Rum basın yayın organlarına Yunancasını gönderdiği ve Mayıs ayında yapılacak AP seçimleri sırasında basın organlarının siyasi reklamları yayınlamasına ilişkin bir genelgenin Türkçe dilinde yazılmış olanını dün gönderdiğini belirtti.

Habere göre kuruldan gazeteye yapılan açıklamada, Türkçe genelgenin, Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine ilk kez grup ya da parti olarak katılmalarından ötürü yayımlanmış olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bağımsız veya başka bir Kıbrıslı Rum parti içerisinde tekli olarak aday olmaları durumunda Türkçe genelge yayımlanması gerekliliğinin ise bulunmadığı ifade edildi.

Gazete, söz konusu genelgenin “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından tanınmıyor olmalarından ötürü Kıbrıslı Türk basın organlarına gönderilemediğinin de altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısRadyo Televizyon Yüksek KuruluTürkçe GenelgeHaber
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