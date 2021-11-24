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Rum taksiciler, her salı eylem yapacak

Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi’nin “Kuzey’den yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız” tehdidine karşı başlattıkları süresiz grev kapsamında dün yine Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı...

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:12
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Rum taksiciler, her salı eylem yapacak
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“KİMSE YASAL RAKAMI AŞMIYOR”…

Rum Gümrük Dairesi’ni protesto etmek için araçlarıyla Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapan Rum taksiciler, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında KKTC’den belli bir fiyat aralığında alışveriş yapılabileceğini söyledi.

KKTC’den akaryakıt alanlar olsa bile kimsenin yasal rakamı aşmadığını kaydeden taksiciler, sektörlerinde yaşanan sorunlar çözülene kadar her hafta salı günü eylem yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının “Kuzey’den yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız” tehdidine karşı başlattıkları süresiz grevin ardından dün yine sokağa döküldü. Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün sabah Lefkoşa’daki ofislerinin önünde toplanan taksiciler, Gümrük Dairesi’ni protesto etmek için araçlarıyla Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı. Yaklaşık 150 taksi şoförünün katıldığı eyleme diğer ilçelerdeki örgütlerden de heyetler katıldı. Taksicilerin eylemi sırasında Rum Gümrük Dairesi çalışanları, Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan birçok aracı didik didik aradı. “Kuzey’den yakıt alıp almadığımızı görmek için yakıt göstergemizi fotoğraflıyorlar” diyen Rum taksiciler, birçok Rum vatandaşının KKTC’den akaryakıt aldığını, ancak sadece taksicilerin yakıt göstergelerinin kontrol edildiğini savundu. “Biz kaçakçı değiliz” diyen Rum taksiciler, KKTC’ye şoför olarak değil, özel birey olarak geçtiklerini belirtti. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında KKTC’den belli bir fiyat aralığında alışveriş yapılabileceğine dikkat çeken taksiciler, KKTC’den akaryakıt alanlar olsa bile kimsenin yasal rakamı aşmadığına vurgu yaptı. Rum taksiciler, sektörlerinde yaşanan sorunlar çözülene kadar her hafta salı günü Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapmaya devam edeceklerini belirtti.


 

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