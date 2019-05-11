Rum Ulusal Konseyi, Doğu Akdeniz'deki durumu masaya yatırıyor

Rum Ulusal Konseyi, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanarak, bir haftadan beri Doğu Akdeniz’de oluşan durumu masaya yatıracak.

Anastasiadis’in, Fatih sondaj gemisinin hareketlerine dair bütün gelişmeler, Romanya’da gerçekleşen Avrupa Konseyi gayrı resmî toplantısı ve Avrupalı ortaklarıyla yaptığı temaslar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşme hakkında detaylı bilgi vereceği haber verildi.

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’i işbirliği ve uzlaşma havzasına dönüştürmek arzusunu dile getirdiği dünkü açıklamasına “enerji konusunda Ankara’nın çizgisinde, tehditler savuruyor” yorumuyla yer verdi.

Fileleftheros; “Türkiye Rota Değiştirmiyor… Erdoğan Kıbrıs MEB’indeki Hareketleriyle Üç Hedefini Uygulamak İstiyor… Başkan Bugün Ulusal Konsey’i Bilgilendiriyor” başlıklı manşet haberinde; Rum yönetiminin, Avrupa Birliği ve diğerleri tarafından yapılan açıklamaların Türkiye’yi hiçbir şekilde etkilememiş göründüğü ve Erdoğan hükümetinin Fatih’le yetinmeyip bölgede benzer başka hareketlerde de bulunacağı kanaatinde olduğunu belirterek, bugünkü Konsey toplantısında da bunun ele alınacağını yazdı.

Gazete, Rum yönetiminin şu ana kadar eline ulaşan bilgilerin, Ankara’nın sondaj yapmak değil, zaman içerisinde kendisine kâr sağlayacak olgular yaratmak istediği yolunda olduğunu yazdı ve o bilgilere dayanarak, Türkiye’nin hedeflerini şöyle sıraladı:“1- gerilim ortamını idame ettirerek Kıbrıs sorunu ile enerji konularını paketleştirmek, 2- enerji rezervlerini birlikte değerlendirmek veya bölgedeki varlığına müsamaha gösterilmesi, 3-enerji gelirlerinin eşit paylaşımı ve boru hatlarının Türkiye’den geçeceğinin peşinen taahhüt edilmesi.”

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü açıklamasını da okurlarına, “Akıncı Tayyip’in Rolünde… ‘Türkiye ve Kıbrıslı Türkler Enerji Denkleminin Dışında Tutulamaz’… Ankara’yı Doğu Akdeniz’deki Meydan Okumalara Lefkoşa’nın Tavrının İttiğini İddia Etti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

ANASTASİADİS: “GAYRI RESMİ KONSEY’DE HEMEN ÖNLEM ALINMAZ, 28’İNDE DE BÖYLE BİR İHTİMAL BEKLEMEMELİYİZ”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un açıklaması üzerine, Avrupa Birliği’nden beklenenin laf değil icraat oldu serzenişiyle yapılan eleştirilere karşılık, “Başka maksatla toplanan bir Gayrı Resmî Konsey’de hemen önlem alınmaz, 28 Mayıs’ta da böyle bir ihtimal beklememeliyiz” dediğini yazan gazete, Rum yönetiminin böyle bir şey için Konsey’in 20 Haziran’daki olağan toplantısını beklemekte olduğuna işaret etti.

HRİSTODULİDİS AVRUPALI DENKLERİNİ BİLGİLENDİRİYOR

Gazete haberinin; “Hristodulidis Dışişleri Bakanlarını Bilgilendiriyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Pazartesi Brüksel’de, güncel konuların görüşülmesiyle başlayacak Dış Konular Konseyi’ni, Avrupalı denklerine Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında “bilgilendirmek” için kullanacağını yazdı.

Habere göre, Dış Konular Konseyi Salı günü de üye ülkelerin savunma bakanlarının katılımıyla toplanacak. PESCO ile ilgili kaydedilen ilerlemenin ele alınacağı toplantıda, PESCO ile ilgili ilk yıllık raporun da yayınlanması bekleniyor.

Hristodulidis; RİK’e yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, Anastaiadis’in Romanya’daki Gayrı Resmî Konsey toplantısındaki konuşması üzerine gelen destek açıklamalarından memnun olduğunu söyledi.



Destek açıklamalarını “beklenen” diye niteleyen ve şimdi diplomasiye zaman harcanacağını söyleyen Hristodulidis; Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerin ortaya koyduğu görüşlerin ve Anastasiadis’in ortaya koyduğu taleplere olumsuz bakan hiçbir üye ülke olmamasının önemine dikkat çekti. Hristodulidis, Perşembe akşamı Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile “Türkiye yönünde harcanmakta olan çabaları” ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı.Bir başka bir haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, telefon görüşmesinin; bölgedeki durumu ve Kıbrıs sorununun çözümünü karmaşıklaştıracak her türlü hareketin kabul edilemez olduğu tutumu ışığı altında gerçekleştiğinin açıklandığını yazdı.Alihtia haberi; “Sibiu’daki (Romanya) Gayrı Resmi Avrupa Konseyi’nden Şu Anda Mümkün Olan Neyse Onu Aldık” başlığıyla birinci sayfasından aktardı.Gazete detaya girdiği iç sayfasında, Doğu Akdeniz’deki durum hakkında Berlin’in de görüş belirttiğini, Türkiye’yi Rum yönetiminin sözde “MEB’ine saygı göstermeye” çağırmakla birlikte bölgenin hukuki statüsü konusunda net görüş belirtmekten kaçındığına dikkat çekti.Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; ülkenin, AB Dış Siyaset ve Savunma Politikası Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin 4 Mayıs tarihli açıklamasına tamamen katıldığı belirtilirken, “Türkiye’nin bölgede uluslararası hukuku ihlal etmesi” konusuna ise Bakanlık Sözcüsü’nün; “Kıbrıs Deniz Hukuku anlaşmasına taraftır, Türkiye değildir. Meselenin hukuki durumuna dair zor hukuki konular mevcuttur” demekle yetindiği vurgulandı.Habere göre, Rum meclisinin dünkü çalışmaları çerçevesinde siyasi partiler, uluslararası toplumun ve AB’nin Türkiye’ye pratik etkiler yapacak kararlar alması ve Rum siyasi partilerinin, Türkiye’nin eylemlerinin göğüslenmesi için birlik olması talebinde bulundular. DİSİ’nin bu konuda bir de karar önerisi sundu ancak önerilen meclis kararının dün onaya sunulmamasına karar verildi.Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de, Avrupa Parlamentosu Başkanı, diğer 5 uluslar arası parlamento organı başkanları, AB üyesi ülkelerin parlamento başkanları ve İran Meclis Başkanı’na birer mektup göndererek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini şikayet etti.Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasını ise, “Mustafa Akıncı: Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin Çözümden Sonra Bile Enerji Konularında Söz Hakkı Olsun İstemiyor” başlığıyla aktardı.Politis ise, TC Dışişleri Bakanlığı’nın, yabancı misyon şeflerini Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili tezleri ile Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamındaki enerji planlamaları hakkında bilgi vermekte olduğunu “Uyarılara Rağmen Meydan Okumalarına Devam Ediyor… Türkiye Geri Adım Atmıyor” başlığıyla okurlarına aktardı.Haravgi; “Destek Yerine MEB’i Sorguluyorlar” başlıklı manşet haberinde Rum yönetiminin, ABD’den sonra, destek talep ettiği AB ve Avrupa Konseyi’nden de destek yerine ılımlı tepki ve sözde Rum “MEB”ini sorgulama elde edebildiğine dikkat çekti.Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiaids’in Romanya’daki Gayrı Resmî Konsey toplantısında talep ettiği, Türkiye’ye de Rusya’ya uygulanan tarzda yaptırım uygulanmasına sadece 4 ülkenin (Macaristan, Litvanya, İsveç ve Yunanistan) destek bulabildiğine vurgu yapıldı.