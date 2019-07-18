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Rum Yönetimi birkez daha KKTC’yi yok sayarak Türkiye ile iş birliği arayışına girişti

Rum Yönetimi birkez daha KKTC’yi yok sayarak Türkiye ile iş birliği arayışına girişti..

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
Rum Yönetimi birkez daha KKTC’yi yok sayarak Türkiye ile iş birliği arayışına girişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye ile iş birliği yapılmasının Doğu Akdeniz’de tüm tarafların yararına olacağını söyledi.

Hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Kıbrıslı Türkler’in teklifini reddeden Rum kesiminin Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, Economist dergisinin geleneksel olarak Yunanistan’da düzenlediği konferansta konuştu.

Hristodoulidis, Güney Kıbrıs’ın çözüm ve iyi iş birliği amaçladığını ifade ederek, “türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin konuşan Hristodoulidis, Kıbrıs sorununda bir çıkmaza girildiğini düşündüğünü söyleyerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Crans Montana’da kalınan yerden diyaloğun devam etmesine engel teşkil eden bir durum oluşturmadığını saundu.

Hristodoulidis, diyalog ve iletişimden başka bir ihtimalin bulunmadığını vurgulayarak, “Yalnızca Türkiye ile diyalog yoluyla bölgedeki sorunlara nasıl çözümler oluşturacağımıza karar verebiliriz. Coğrafyayı değiştiremeyiz, bölgedeki sorunlara bölgenin ülkeleriyle çözüm üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yarar getirmediğini öne süren Hristodoulidis, “Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye’ye iş birliği mesajı gönderiyoruz” dedi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise başka panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda müzakereye açık olduklarını söyledi.

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de katkı sağlayan tarafta görmek istediklerini dile getiren Lakkotripis, “Türkiye’yi bir rakip değil ortak olarak görmek isteriz. Bu açıkça herkesin arzusu” ifadelerini kullandı.

Lakkotripis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı ABD ve Avrupa Birliği’nin tepki gösterdiğine değinerek, “Türkiye’nin amacı bölgede istikrarsızlık yaratarak şirketlerin bölgedeki çalışmalarını zorlaştırmak. Yunanistan ve Kıbrıs olarak işimize bakmalıyız” diye konuştu.

Lakkotripis, ayrıca gelecek 2 yılda 5’i keşif 5’i de teyit amaçlı 10 kuyuda hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
RumYönetimiKKTCTürkiyeArayış
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