RUMLAR ŞİMDİ DE KUZEY’DE KALAN MENKULLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Fileleftheros, taşınır mallarını, yakında geri dönecekleri düşüncesiyle Kuzey’de bırakıp Güney’e giden Rumların, bunları alıp alamayacaklarını araştırmak için aralarında Ahilleas Dimitriadis’in de bulunduğu avukatlara danışmaya başladıklarını yazdı.

Gazete göre, Dimitriadis, kendisine başvuran Rumların bankada bulunan veya toprağa gömdükleri para ve/veya tahvillerini, arabalarını veya diğer taşınır mallarını almalarının mümkün olup olmadığını öğrenmek istediğini anlattı.

Haberde, Rum Merkez Bankası’nın, artık Avrupa Merkez Bankası yönergeleri ile işlediği için ne banknotları, ne de tahvilleri değiştirebileceği kaydedildi. Aile büyüklerinin sakladığı ve ölümlerinden sonra bulunan banknotların ise ancak koleksiyonculara satılabileceği kaydedildi.