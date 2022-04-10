Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!

Ruslar Larnaka'da "savaşa destek" gösterisi yaptı

10 Nisan 2022 Pazar 16:42
0 Okunma
Ruslar Larnaka'da "savaşa destek" gösterisi yaptı

Yaklaşık 100 Rus’tan oluşan bir grubun dün, Larnaka’da Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline destek gösterisi yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rusya ve Sovyetler Birliği bayrakları taşıyan göstericilerin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin lehinde ve Ukrayna aleyhinde sloganlar attıklarını yazdı.

Haberde, Rusların gösterisi sırasında bir grup Ukraynalının da bu gösteriyi protesto etmek için bölgede toplandığı kaydedildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rusların gösterisinin arkasında Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin bulunduğunu belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kinder ürünleri toplanıyor
Kinder ürünleri toplanıyor
Güney'de Sağlık Bakanlığı açıkladı
Güney'de Sağlık Bakanlığı açıkladı
Eroin de Kullanmış
Eroin de Kullanmış










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim