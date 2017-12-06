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Şilluris Londra’da yuvarlak masa toplantısına katıldı

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Londra’daki temasları çerçevesinde yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısına katıldığı bildirildi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:42
Şilluris Londra’da yuvarlak masa toplantısına katıldı
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Alithia gazetesine göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth) Girişim ve Yatırım Konseyi ile Mischon de Reya kuruluşu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Şilluris, İngiltere’nin AB’den çıkması konusuna değindi. 

İngiltere’nin, çıkışın ardından gelecek dönemi, zararın azaltılması çabası olarak değil de, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ideal bir fırsat olarak görmesi çağırısında bulunan Şilluris, Güney Kıbrıs’ın yatırımcılara sunduğu avantajları da anlattı. 

Şilluris, İngiltere temasları çerçevesinde, Kıbrıs’la ilgili partiler arası meclis komitesi üyesi İngiliz milletvekilleriyle de bir araya geldi. 

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