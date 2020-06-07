Sınır kapıları yarın açılmıyor

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, akşam saatlerinde Alpha TV'ye açıklamalarda bulunan Kousios, liderlerin daha önce prensipte anlaştığı 8 Haziran tarihinde kapıların belirli gruplara kademeli olarak açılması kararının gerçekleşemeyeceğini, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ofisinin, Anastasiadis'in ofisni bilgilendirdiğini kaydetti.

Kousios, sınır kapıları konusunun, Kıbrıs Türk Hükümeti tarafından Ekim ayında kuzeyde yapılacak olan seçimler öncesinde manipüle edildiğini ve Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in de bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

Liderlerin geçen ay vardığı uzlaşıya göre, konuyla ilgili uzmanların olumlu görüş vermesi halinde kapıların 8 Haziran'dan itibaren açılması öngörülüyordu.

Buna göre, Güney Kıbrıs'ta çalışan, eğitim alan ve tedavi gören Kıbrıslı Türklerin araba ile geçişlerine izin verileceği kaydedilirken, yine kuzeyde yaşayan Maronit azınlıklar ile güneydeki Pirgo köyünde yaşayan ve Yeşilırmak kapısını kullanarak Lefkoşa'daki işlerine giden Kıbrıslı Rumlara da izin verilecekti.

Hatırlanacağı üzere Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sınır kapılarının açılması ile ilgili bir yol haritası konusunda uzlaşması çağrısı yapmış bunun üzerine iki lider telefonla görüşerek İki Toplumlu Sağlık Komitesini konuyla ilgili görevlendirmişti. Geçtiğimiz hafta bir telekonferans görüşme yapan komite, 8 Haziran'daki kademeli açılma ile ilgili olumlu görüş vermiş ancak KKTC hükümeti bu konuda yetkinin cumhurbaşkanlığında değil hükümette olduğunu açıklamıştı.

Konu cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında 'yetki polemiğine' sebep olmuş ve geçtiğimiz hafta konuyla ilgili görüşmeler yapılmıştı.