Fileleftheros gazetesi olayın, dün sabah okulun bahçesinde yaşandığını yazdı.

Olayın, iki gencin kavgaya tutuşması ve 17 yaşındaki gencin ise bunu ayırmaya çalışması üzerine çıktığını yazan gazete, daha sonra dışarıdan, başka okuldan gelen 6-7 kişilik grubun genci bularak dövmeye başlamasıyla devam ettiğini belirtti. Habere göre bahse konu genç, başından yaralanması sonucu Larnaka Genel Hastanesine kaldırıldı.

-Sıraları ateşe verdiler

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Güney Lefkoşa’daki bir liseye, hafta sonu giren kişi veya kişilerin, bir sınıfın kapısını kırarak, sıraları ateşe verdiğini yazdı.

Yangının yayılmaması nedeniyle okulda geniş çapta hasar meydana gelmediğini belirten gazete, olayın ise okul personelinin pazartesi günü okula gelmesiyle anlaşıldığına dikkati çekti.