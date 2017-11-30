Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!

Rum Bakanlar Kurulu KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere, konutlarını tamir ve iyileştirme maksatlı 1 milyon 300 bin Euro’luk mali yardım vermeyi onayladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 13:53
Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!
banner10

Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere, konutlarını tamir ve iyileştirme maksatlı 1 milyon 300 bin Euro’luk mali yardım vermeyi onayladı.

Haravgi’ye göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de “mahsur kalanlar” diye nitelediği Rum ve Maronitlerin burada kalmalarının Rum Yönetimi’nin “ana hedefi olduğunu” belirtti. 

Fotiu, Rum Yönetimi’nin, Rum ve Maronitlerin KKTC’deki köylerinde kalmalarını “birinci öneme sahip milli mesele” diye niteledi ve bunun için tutarlı bir plan uygulamayı hedeflediğini anlatt

banner22
Son Güncelleme: 30.11.2017 13:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Titina Loizidu Türkiye’den 2 bin Euro daha istiyor
Titina Loizidu Türkiye’den 2 bin Euro daha istiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim