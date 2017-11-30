Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!

Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere, konutlarını tamir ve iyileştirme maksatlı 1 milyon 300 bin Euro’luk mali yardım vermeyi onayladı.

Haravgi’ye göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de “mahsur kalanlar” diye nitelediği Rum ve Maronitlerin burada kalmalarının Rum Yönetimi’nin “ana hedefi olduğunu” belirtti.

Fotiu, Rum Yönetimi’nin, Rum ve Maronitlerin KKTC’deki köylerinde kalmalarını “birinci öneme sahip milli mesele” diye niteledi ve bunun için tutarlı bir plan uygulamayı hedeflediğini anlatt