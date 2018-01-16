Sıvılaştırılmış doğal gaz için 100 milyon Euro!

AB’nin, enerji planlarının ilerlemesine ve özellikle de, elektrik üretimi ile doğal gazın, borular aracılığıyla Doğu Akdeniz’den Yunanistan’a, İtalya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine götürülmesi amacıyla, Güney Kıbrıs’a 100 milyon Euro katkı yapma kararı aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, AB’nin “Avrupa’yı Birbirine Bağlama” mekanizması aracılığıyla, Güney Kıbrıs’a ilk etapta, elektrik üretiminde kullanılmak üzere, sıvılaştırılmış doğal gazın tekrar gaz haline getirilmesi için gereken altyapının tesis edilmesi için 100 milyon Euro ödenek vermeyi kararlaştırdığını yazdı.

Gazete, AB’nin, East-Med borusuyla ilgili faaliyetleri yürüten İtalya-Yunanistan konsorsiyumu “IGI-Poseidon” şirketine de, 35 milyon Euro destek vereceğini kaydetti.

Haberde, kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

HRİSTODULİDİS: “6. PARSELDEKİ ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6. parselde, İtalyan ENI şirketi tarafından yapılan sondaj çalışmalarının “iyi gittiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rum Başkanlık Sarayı’nda, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayarak, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini kaydederken, henüz kamuoyuyla paylaşacak bir bilgi bulunmadığını ve öncelikle, sondaj çalışmalarının tamamlanması ve sonuçların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin, 6. Parselin bir bölümünün, kendi MEB’i içerisinde olduğunu söylediğini ifade eden Hristodulidis, bunun yanı sıra Türkiye’nin, tatbikat yapacağı gerekçesiyle “yasadışı NAVTEX”ler yayınladığını; ancak bu tatbikatları yapmadığını söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin NAVTEX’lerine, “karşı NAVTEX” yayınlayarak yanıt verdiklerini kaydetti.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Rum Hükümeti’nin, 12. parselle ilgili yatırım önerilerinin reddedildiğiyle ilgili dün çıkan haberleri yorumlamaktan kaçındığını yazdı.