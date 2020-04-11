SON DAKİKA ! Güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka görüldü

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 21 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Toplam vaka sayısının 616 olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, tespit edilen yeni vakaların 10’unun diğer pozitif vakalarla temaslarda bulunduğu ve 1 kişinin yurt dışına yaptığı seyahat sonucu virüsü kaptığı bilgisi verilerek, diğer vakaların virüsü nereden bulaştığının ise hala araştırıldığı kaydedildi.

Virolog Leontios Kostrikis, “Bugünün sonuçlarına dayanarak izlediğimiz süreç doğru” dedi.

Dr. Marios Loizou, virüs nedeniyle entübe edilen 8 kişinin olduğunu, bunların ikisinin Limasol Hastanesi’nde, altısının da Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi edildiğini belirtti.