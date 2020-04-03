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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 40 yeni vaka ve 1 ölüm

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 yeni pozitif vaka ve 1 ölüm olduğu kaydedildi.

03 Nisan 2020 Cuma 18:07
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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 40 yeni vaka ve 1 ölüm

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 688 kişiye test yapıldı.

40 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 396 olduğu belirtildi.

Açıklanan yeni vakalardan 29’unun temaslı takipte olan kişiler, 2’sinin yurt dışından dönen karantina altındaki kişiler olduğu ve 9’unun ise virüsü nereden bulaştığı ise araştırılıyor.

Hayatını kaybeden kişinin 64 yaşındaki bir erkek şahıs olduğu kaydedilirken, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Öte yandan, bugün açıklanan testlerle birlikte toplam test sayısı 8 bin 864’e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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