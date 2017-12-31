Sondaj çalışmasına ilişkin senaryolar

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağına sabitlenen Saipem 12000 platformunun sondaj çalışmaları ve Türkiye’nin tepkisinin ne olacağına ilişkin senaryolara dair haberlere geniş yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs MEB’inde Türk Platformu” başlığı altında verdiği haberinde, Kalipso yatağına sabitlenen Saipem 12000 platformunun sondajının Ocak sonu veya Şubat başında tamamlanmasının beklendiğini belirtirken, Türkiye’nin söz konusu sondaja nasıl tepki verebileceğine dair senaryolara da yer verdi.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inin neredeyse tamamını, askeri tatbikat gerekçesiyle, yayımladığı NAVTEX’le bağladığını ve sondaj platformunun çalışmalarını şu an için uzaktan takip ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin, “Deepsea Metro II” platformuyla Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde sondaj çalışması yapmasının, gerekli personelin ve uluslar arası izinlerin alınması büyük zaman alacağından, beklenen bir şey olmadığını öne süren gazete, Türkiye’nin nasıl hareket edebileceği ve sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin senaryoları da aktardı.

Kathimerini gazetesi de konuya ilişkin iddialarını; “Türkiye MEB’deki Gerginliği Sürdürüyor” başlığı altında okuyucuya aktardı.

Gazete ayrıca, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in “Türkiye’nin kışkırtmalarına en iyi cevabın devam eden sondajlar olduğu” şeklindeki açıklamasını da aktardı.