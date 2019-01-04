Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
banner40

Sondaj Gemisinde Arıza

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” adlı sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldi

04 Ocak 2019 Cuma 14:12
Sondaj Gemisinde Arıza

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” adlı sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldiği ve sondaj çalışmasında 10 günlük bir gecikme yaşandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtirken, sondaj çalışmalarına Noel tatilinin öncesinde ara verildiğini ve dün, sondaj gemisine personel, teçhizat ve diğer gerekli malzemelerin götürüldüğünün görüldüğünü yazdı.
Gazete, resmi olmayan kaynaklara dayanarak, sondajın resif bölgesine ulaştığını ancak henüz doğalgaz tespit edilemediğini kaydederek, umutların devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, edindiği bilgilere dayanarak, sondaj gemisindeki arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı.

TÜRKİYE’YE ELEŞTİRİ

Fileleftheros gazetesi, bir diğer haberinde ise, Türkiye’nin NAVTEX’ler yayınlayarak, hem Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi, hem de Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “tahrik oyunlarına” devam ettiğini iddia etti.

banner41

Gazete, Türkiye’nin son NAVTEX’inde, 3-5 Ocak tarihleri arasında Meis Adası bölgesinde tatbikat yapacağını; ayrıca ismini vermediği ittifak güçlerle birlikte ayrı bir askeri tatbikat da başlattığını duyurduğunu kaydetti. 

BM’YE ŞİKAYET

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Yönetimi’nin, “Barbaros Hayreddin Paşa” araştırma gemisinin faaliyetlerini BM’ye şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi’nin BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetleriyle” ilgili şikayette bulundu.

Haberde, 12 Aralık tarihli mektubun, 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayınlandığı ve mektubun, “Barbaros gemisinin yasadışı faaliyetlerine odaklandığı” öne sürüldü.
 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Exxon MobilStena IcemaxSondaj GemisiArızaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandas 2019-01-04 14:36:54

biraz 3 bucuk atmaya başladı bir yerleriniz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunuyla ilgili dönüm noktası yılı”
Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunuyla ilgili dönüm noktası yılı”
Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim