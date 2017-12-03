Sondaj tarihi seçime çok yakınmış

İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketleri, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki 6 numaralı parselde, Ocak 2018’de sondaja başlayacak. Türkiye’nin hak iddia ettiği 6’ncı parseldeki sondajın güvenliğini sağlamak için Fransa’nın, “kendi önlemlerini alacağı” haber verildi.

Haftalık Kathimerini “ENI/TOTAL Ocağın İlk Yarısında Deliyor… Sondajın Fransa Tarafından Korumaya Alınmasından Sonra 6’ncı Parsel İçin Yarış” başlıklı haberinde, 6’ncı parseldeki sondajın Rum yönetiminin enerji planlarının en önemli adımı olduğunu, o parselle ilgili itirazları olan Türkiye’nin de kendi platformunu alıp sondaja başlama yönünde hareketlerde bulunduğunu hatırlattı.

ANASTASİADİS İSTEDİĞİ MESAJLARI ALDI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa ziyareti sırasında istediği mesajları aldığına işaret eden gazete, hem Fransa Cumhurbaşkanı’nın hem de şirket yetkililerinden teyit aldığını, TOTAL’in sondaja ocak ayının ilk yarısında başlamasının beklendiğini kaydetti.

Habere göre Anastasiadis’in Fransa’daki bütün temaslarının ortak paydası, Türkiye’nin hak iddia ettiği 6’ncı parselle ilgili itirazlarının Fransızlar tarafından iyi bilinmesi ve sondajın, başlayacağı ilk günden itibaren sorunsuz yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alınacak olmasıydı.

Ankara’nın, 6’ncı parsel konusunda zaman zaman dile getirdiği eylemleri konusunda varabileceği noktanın soru işareti olduğuna dikkat çeken gazete, Rum yönetiminin tek endişe kaynağının da bu olduğunu vurguladı.

KİMSE TAM OLARAK KONTROL EDEMEZ

Gazete kaynaklarının, “olursa, ne olacağını kimse tam olarak kontrol edemez. Bu açıdan Kıbrıs’ın zar attığını kimse reddedemez. Türkiye’nin muhtemel tepkileriyle ilgili bilgiler vardır ve Fransızların, sondajın korunması için kendi önlemlerini almaları bekleniyor” dediğini aktardı.

Fransa’nın bazı ön hazırlıklar yaptığı ve TOTAL platformuna Fransız (savaş) gemisinin refakat edeceği yolunda bilgiler bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Paris’in, TOTAL’in Doğu Akdeniz’deki önceki faaliyetleri sırasında “bütün muhataplara gerekli bütün mesajları zaten iletmiş olduğu” belirtildi. Türkiye’nin “büyük resimdeki birçok şeyi riske ederek bir sonraki aşamaya geçmeyeceği” değerlendirmesine de yer verildi.

BAŞLAMA TARİ,Hİ SEÇİME ÇOK YAKIN

6’ncı parselde sondaja başlanma tarihinin Rum başkanlık seçimlerine çok yakın olduğu hatırlatılırken, yine aynı dönemde (Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde) Rum tarafında, Yunanistan ve İsrail ile üçlü zirve gerçekleştirileceği, bu üç ülke arasındaki ilişkilerin savunma, sağlık, vb. alanlara da genişlediği kaydedildi.

Yine aynı dönemde, ocak ayı içerisinde, Yunanistan ve yatakların ticari açıdan değerlendirilmesine ilgi gösteren Ürdün ve ardından da Lübnan ile üçlü görüşmeler yer alacağı vurgulandı.

