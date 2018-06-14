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"Tamamen teknik sebepten olduğunu” iddia etti

Rum Otomobil Derneği Başkanı Andonis Mihailidis, Kıbrıs Rallisi’nin KKTC’deki özel etabının iptal nedeninin “tamamen teknik sebepten olduğu” iddiasını yineledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:10
"Tamamen teknik sebepten olduğunu” iddia etti

Rum Otomobil Derneği Başkanı Andonis Mihailidis, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) 1-3 Haziran’da gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde aynı bölgedeki farklı bir güzergahın kullanıldığı açıklaması üzerine, Kıbrıs Rallisi’nin KKTC’deki özel etabının iptal nedeninin “tamamen teknik sebepten olduğu” iddiasını yineledi.

Alithia’nın “Kıbrıs Rallisi… İşgal Bölgelerinden Geçmeme Sebebi Teknik” başlıklı haberine göre Mihailidis dün Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Rallisi ile Dünya Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının “ihlal edildiği”, bu yıl Kıbrıs Rallisi’nin

Lefkoşa’nın KKTC sınırları içerisindeki bölümünün iptal sebebinin “teknik olduğu” iddiasını yineledi.

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun, Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin, daha önceki yıllarda Kıbrıs Rallisi’nin KKTC etabında kullanılan aynı bölgede fakat farklı güzergahta düzenlendiği açıklamasını hatırlatan Mihailidis “güzergah haritalarında tam aksi görünüyor. FIA’nın, Kıbrıslı

Türklerin de bildiği uluslararası kurallarına karşı çıkamayız” dedi.

Kıbrıs Rallisi konusunda son üç yıldır yapılan işbirliğinin “FIA uluslararası kurallarının -son üç yıldır uygulandığı gibi- uygulanması şartı ile devamını arzu ettiklerini” söyleyen Mihailidis, Kıbrıslı Türk yarışçıların, Kıbrıs Rallisi 2018’e katılma başvurularının kabul edilmediği şikayeti, hatırlatıldığında ise “başvuru için süre (6 Haziran’dan) iki gün daha uzatıldı ancak zamanında başvuru yapılmadı” ifadesini kullandı. 

Politis haberi “Kıbrıs Rallisi… Kıbrıslı Türklerin Güzergahına İtiraz” başlığıyla aktardı. 
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 15:38
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