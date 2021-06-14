Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

Turizm Müsteşarının Hedefi Rusya ve İngiltere

Güney Kıbrıs’ın Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, turizm beklentileri konusunda açıklamalarda bulundu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:25
10 Okunma
Turizm Müsteşarının Hedefi Rusya ve İngiltere

Alithia gazetesine özel açıklamalarda bulunan Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntü konusunda bilgi vermek amacıyla Rusya ve İngiltere’yi ziyaret ettiğini, ziyaretinin etkili olup olmadığına dair sonuçların ise ileriki haftalarda belli olacağını ifade etti.

Perdios, temaslarından Güney Kıbrıs’ın, Rusya’dan charter seferlerin başlatılması ve ülkenin İngilizlerin yeşil listesine dahil edilmesi şeklindeki iki hedefinin başarılacağı hissine sahip olduğunu da belirtti.

Sadece İngiltere ve Rusya’dan mı turist bekleneceği, başka ülkelerden olan, sayısı az da olsa turistlerin ülkeye çekilmesinin istenip istenmediği yönündeki bir soru üzerine Perdios, son iki yıl içinde, daha önce olmayan, Fransa, Avusturya, İsviçre, Almanya, İskandinav ülkeleri gibi yeni güzergahlar açtıklarını belirtti.

Perdios, tüm bu ülkelerde tanıtımların yapıldığını da söyledi.

SAHİLLER NORMALE DÖNÜYOR

Fileleftheros gazetesi pandemiden dolayı tam kapanmaların ardından Güney Kıbrıs sahillerinin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını yazdı.

Gazete, havanın dün güzel olması nedeniyle halkın, ilgili koruma tedbirlerine uyarak sahillere akın ettiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurizmRusyaİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kokainden Tutuklama
Kokainden Tutuklama
Anastasiadis’in Seçim Sonrası Faaliyetleri Bugün Başlıyor
Anastasiadis’in Seçim Sonrası Faaliyetleri Bugün Başlıyor
Ay.Napa’daki Yunan Ayaklanması Etkinlikleri Tamamlandı
Ay.Napa’daki Yunan Ayaklanması Etkinlikleri Tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim