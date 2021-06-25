Türkiye AİHM’deki İki Davaya Yanıt Verdi

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlerde, AİHM’de açılan ve Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş ile Ercan’daki (Timbu) mülkleriyle ilgili olan iki davada gelişmeler yaşandığı, çünkü başvuru sahiplerinin dün mülkleriyle ilgili başvurularına aldıkları yanıtlarda Türk tezlerinin ortaya konduğu belirtildi.

Bunların kullanım kaybıyla ilgili tazminatlar ve mülklerin iadesi başvurusuyla alakalı iki dava olduğunu anımsatan gazete, kapalı bölge Maraş’la ilgili ilk davada EVKAF’ın müdahil taraf olarak görüldüğünü ve EVKAF’ın, kapalı kentin büyük bir kısmının kendisine ait olduğu tezini ortaya koyduğunu belirtti.

Gazeteye göre, bu iki davayı ele alan Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis ise konu hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, bu Türk tezlerinin, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin olmadığına dair argümanların ortaya konduğu, bunun AİHM’deki başvurulara ilk tepki olduğunu dile getirdi.

Davanın birinde başvuru sahibine ait apartman ile 1974 yılından bu yana kaybedilen kira bedellerinin talep edildiğini dile getiren Dimitriadis, diğer davanın ise “Timbu” bölgesindeki bir ev ve bir arsayla alakalı olduğunu kaydetti.

Dimitriadis, her iki davada da, başvuru sahiplerinin, Türk argümanlarına yanıt vermek ve talep ettikleri tazminat miktarını belirmeleri için 2 Eylül’e kadar zamanları olduğunu da dile getirdi.

Bunun akabinde Türkiye’nin yaklaşık 6 hafta içinde yanıtını sunacağını dile getiren Dimitriadis, kapalı bölge Maraş’la ilgili davada, Rum Yönetimi’nin başvuru sahiplerine yardımcı olmak için ciddi gözlemlerde bulunmasını umduklarını ifade etti.

Dimitriadis, Ercan’daki mülklerle ilgili davada ise, mahkemenin, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Rum başvuru sahiplerini AİHM’de Türkiye karşısında desteklemediğine dayanarak kararını vereceğini belirtti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, Maraş’la ilgili davanın, EVKAF’ın tezlerini ortaya koymasından ötürü büyük ilgi gördüğünü dile getiren Dimitriadis, bu davanın, Maraş’la ilgili açıklamalar yapması beklendiğinden ötürü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yapacağı ziyarete bağlı olarak daha fazla ilgi gördüğünü öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin bahse konu iki davaya verdiği yanıtta sayfalarca itirazda bulunduğunu da ekledi.