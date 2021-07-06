Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Uyuşturucu Ticareti Cinayetle Sonuçlandı

Limasol’da üç kişi arasında uyuşturucu madde ticareti pazarlığı cinayetle sonuçlandı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:17
874 Okunma
Uyuşturucu Ticareti Cinayetle Sonuçlandı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da dün sabah erken saatlerde üç kişinin karıştığı olayda 58 yaşındaki Hristos Siakos isimli kişinin hayatını kaybettiğini yazdılar.
Habere göre, 58 yaşındaki Hristos Siakos 28 yaşındaki oğluyla sabah 04:40 sularında 33 yaşındaki bie şahısla uyuşturucu madde alış verişi yapmak amacıyla buluştu.
Şahısların aralarında anlaşmazlık çıktığı ve kavgaya tutuştuklarını aktaran gazete, şahıslardan 58 yaşındaki Siakos’un kavga sırasında yere düştüğünü, kalkmaya çalışırken ise aracına binen 33 yaşındaki şahıs tarafından araçla ezilerek 10 metre sürüklendiğini yazdı.
Siakos hastanede hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın hiçbir suçlamayı kabul etmediği vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 3 Bin 134 Hektarlık Alan Kül Oldu
Güney Kıbrıs’ta 3 Bin 134 Hektarlık Alan Kül Oldu
Aşılı Olanlara Turizm Desteği
Aşılı Olanlara Turizm Desteği
Akama’da İnsan Kemikleri Bulundu
Akama’da İnsan Kemikleri Bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim