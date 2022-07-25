Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Yabancı öğrenci sayısı ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’taki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sayısı son yedi yılda ikiye katlandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:57
320 Okunma
Yabancı öğrenci sayısı ikiye katlandı
banner48

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki devlet ve özel üniversitelerin son 30 yıllık süreçte büyük gelişme kaydettiklerini, bu durumun ise son yedi yılda yabancı öğrenci sayısının ikiye katlanmasını sağladığını yazdı.

Gazete, “Kıbrıs Üniversitesi” ve “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi'nin” ise “Times Higher Education World University” listesinde ilk bin üniversite arasında yer aldığını belirtirken 2020-21 döneminde eğitim gören üniversite öğrencilerinin toplam sayısının 54 bin 235 olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ta eğitim gören üniversite öğrencilerinin sayısının 2013 yılından günümüze neredeyse ikiye katlandığını vurgulayan gazete, 2013 -2014 döneminde yabancı öğrenci oranının yüzde 20-28 arasındayken, 2020-21 döneminde bu oranın yüzde 40’lara ulaştığını belirtti.

Gazete, yabancı öğrencilerin net sayısına ve uyruklarına ise haberinde yer vermedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC piyango biletlerine konulan fotoğraf Rum basınında da gündem oldu
KKTC piyango biletlerine konulan fotoğraf Rum basınında da gündem oldu
Rum tarafı müzakerelerin başlamasına şartlar koştu
Rum tarafı müzakerelerin başlamasına şartlar koştu
Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor
Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim