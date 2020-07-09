Yabancı uyruklular Baf Sosyal Yardım Dairesi önünde olay çıkardı

Baf Sosyal Yardım Dairesi’ndeki işlerin yavaş yürümesi ve yabancı uyrukluların yardım paralarını alabilmek amacıyla dün daireye akın etmelerinin, daire önünde olayların çıkmasına ve polisin müdahale etmek zorunda kalmasına sebep olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf Sosyal Yardım Dairesi’nde dün çoğunluğunu Nijerya uyruklu yabancıların oluşturduğu bir grubun sosyal yardım ödeneklerini alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalmaları yüzünden gerginlik yaşandığını yazdı.

Gazete, söz konusu dairede personel yetersizliği olduğunu ve kendilerine verilen yardımı almak isteyen siyasi sığınmacı ve göçmen statüsündeki yabancıların sürekli uzun süreler beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, dün yaşanan gerginliğin Rum polisinin müdahalesi sonrasında yatıştığını aktardı.

BAR ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİNLİ AĞIR YARALANDI

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden 46 yaşındaki bir Çinli’nin önceki akşam bir bardan çıkarken saldırıya uğradığını yazdı.

Haberde, Çinli şahsın bardan çıktığı sırada bazı kişilerce ciddi şekilde dövüldüğü ve cep telefonuyla cüzdanının çalındığını belirtilirken, kaburgalarında kırıklar oluşan şahsın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.