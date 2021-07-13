Yangın Konusu Masaya Yatırıldı

Alithia gazetesi, “Kundakçıları Yakacak Olan Cezalar” başlıklı haberinde, dün gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantıya yer verdi.

Rum Yönetimi’nin, 3 Temmuz’da Arakapa bölgesinde çıkan, büyük tahribata ve ölüme neden olan yangının ardından, caydırıcı olması maksadıyla cezaların artırılmasına karar verdiğini yazan gazete toplantıda, gönüllülerin daha etkili değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, yangına, kundaklamaya sebebiyet veren kişilerin cezalarının yeniden gözden geçirilmesi, uçuş ve karasal unsurlarının güçlendirilmesi konuları üzerinde durulduğunu belirtti.

2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DAHA ALINACAK

Gazete toplantıda, iki yangın söndürme uçağının daha satın alınması yönünde karar alındığını da yazdı.

Habere göre İtfaiye Birimi, Sivil Savunma ve Orman Dairesi himayesindeki gönüllülere, yangın söndürme çalışmalarında etkili olabilmeleri için özel donanım sağlanması konusu üzerinde de duruldu.

Gazete toplantıda İçişleri, Adalet, Tarım bakanlarının yanı sıra Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Polis Genel Müdürü, RMMO Komutanı, İtfaiye Birimi, Orman Dairesi, Sivil Savunma yetkilileri, kaymakamlar, Belediyeler Birliği’nin de katıldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesine göre Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandros, dün Meclis İçişleri, Tarım ve Çevre Komitesi’ndeki toplantı sırasında yaptığı açıklamada, iki büyük yangına eş zamanlı müdahale etmenin zor olduğundan söz etti.

Tarım Bakanı Kostas Kadis de toplantı sırasında, yangının söndürülmesi çalışmalarında bazı zorlukların ve eksikliklerin bulunduğunu kabul etti.

Kadis, yangının, ilgili bakanlıklar ve ilgili birimlerin iş birliğiyle göğüslenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Politis gazetesi ilgili haberinde büyük yangının, devlet mekanizmasında en büyük sorunlardan birinin “lojistik eksiklik” olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve gönüllülere gönderilmek üzere toplanan gıdaların ilgili destinasyonlara hiçbir zaman ulaşamadığını atılmak zorunda kaldığını belirtti.

Alithia gazetesine göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Arakapa bölgesinde çıkan yangından söz ederek söndürme sırasında trajik anların yaşandığını, itfaiye ekiplerinin tehlikeye girdiğini belirtti.

Kettis, büyük yangından söz ederek ilk değerlendirmeye göre 55 kilometrekarelik alanın yandığını söyledi.