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Yatırım karşılığı pasaport reklamı 'kötü' izlenim yaratıyor

Rum Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklulara Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında pasaport verilmesi uygulamasının reklam edilmesini “her isteyene veriliyor izlenimi yaratmamak için” yasakladı. 

18 Ocak 2018 Perşembe 15:01
Yatırım karşılığı pasaport reklamı 'kötü' izlenim yaratıyor
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Rum Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklulara Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında pasaport verilmesi uygulamasının reklam edilmesini “her isteyene veriliyor izlenimi yaratmamak için” yasakladı. 

Politis “Pasaport Reklam Edilmeden… Yatırım Karşılığında Pasaport Verilmesi Prosedürüyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun yabancı uyruklulara yatırım karşılığında “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verilmesi uygulamasının özellikle havaalanları ve internette reklam ve tanıtımının yapılmasını iptal veya saklama kararını dün aldığını bildirdi. 

Habere göre, Rum Yönetimi’nin Kasım 2017’den beridir almaya niyetlendiği ancak dünkü Bakanlar Kurulu’nda alınan kararı Rum Yatırım Ajansı (CIPA) Başkanı Mihalis Mihail ve Genel Müdürü Nataşa Pilidi açıkladı. 

Haberde, yeni uygulamayla Güney Kıbrıs’a daha çok yabancı yatırımcı çekmek maksadıyla, “yatırım karşılığı Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu” fırsatından yararlanmak isteyecek yabancı uyrukluların daha sıkı bir denetimden geçirileceği kaydedildi. 

Rum Yönetimi’nin yatırım karşılığı pasaport verme uygulamasını devam ettireceğine işaret eden gazete,  “Yurtdışında, özellikle havaalanlarında internet üzerinden reklamlarla, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu her isteyene veriliyor izlenimi yaratmadan” ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 18.01.2018 15:04
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