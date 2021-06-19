Yeni Kabine Çarşamba Gününe Kadar Belli Olacak

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni kabineyi Çarşamba gününe kadar açıklayacağı olgusu üstünde durarak haberi manşetlerine taşıdı.

Fileleftheros gazetesi, “Bakanlar Kurulunda Yeni Yüzler-Lute’dan Sonra Kabine Değişikliği” başlıklı haberinde, yeni kabinenin açıklanmasına yönelik geri sayımın, Rum Başkanlığı’nda başladığını, Anastasiadis’in ise kartlarını hâlâ kapalı tuttuğunu yazdı.

Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yioliti’nin istifa ettiğini, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun ise görevinden ayrılmak istediğini beyan etmesinin ardından Anastasiadis’in geniş tabanlı kabine için yeni yüzler aradığını belirtti.

Gazete yeni kabinede yer alacak olası isimlere de yer verirken, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un büyük bir ihtimalle görevinden ayrılacağını, hatta Adalet Bakanlığı için adının geçtiğini yazdı.

Habere göre yeni kabine için Marios Pelakanos, Georgia Konstantinu, Adamos Adamu’nun ismi geçiyor.

Politis gazetesi, “Hafta Sonu Bakanlarla Puzzle” başlıklı haberinde, Yioliti’nin istifasının, yeni kabineyle ilgili gelişmeleri hızlandırdığını, açıklamaların da Salı gününe ya da en geç Çarşamba sabaha kadar yapılmasının beklendiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Vitrini Kurmak İçin Yeni Bakanlar Arıyorlar” başlığıyla aktarırken, Anastasiadis’in mini kabine değişikliğini, Salı günü açıklamasının beklendiğini, Anastasiadis’in dün kifoplasti operasyonu geçirdiğini ve bugün taburcu olacağını, üç günlük Kataklismos yortusundan faydalanarak yeni kabineyle ilgili çalışmalarını sürdüreceğini yazdı.

Habere göre AKEL ise Yioliti’nin istifası üzerine yaptığı açıklamada, hükümetlerin, kabineyi oluşturan kişilerden değil, politikalarının sonuçlarından ve içeriğinden değerlendirildiğine dikkati çekti.

AKEL, Anastasiadis’i, politikalarının olumsuz sonuçları ve bakanlarının başarısızlığının değil hükümetinin imajının ilgilendirdiğinin görüldüğünü de belirtti.

MECLİS KOMİTE BAŞKANLARI BELİRLENDİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclis komitelerinin oluşturulması konusunda varılan uzlaşmanın ardından komite başkanlarının da belirlendiğini yazdılar.

Buna göre komite başkanları şöyle: “Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis (DİSİ); Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaridis (DİSİ); Sağlık Komitesi Başkanı Evthimios Diplaros (DİSİ); Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis (DİSİ); Sanayi, Turizm, Kurumlar ve Değerler Komitesi Başkanı Dimitris Dimitriu (DİSİ); Maliye Komitesi Başkanı Hristiana Erotokritu (DİKO), Kamu Harcamalarını Denetleme ve Kalkınma Planı İzleme Komitesi Başkanı Zaharias Kulias (DİKO); Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas (DİKO)”.

Gazete ELAM’a demografi ile ilgili Ad hoc Komitenin verildiğini anımsatırken başkanlığını ise Linos Panayiannis’in üstleneceğini belirtti.

Habere göre EDEK, başkanlığını Marinos Sizopulos’un yapacağı Savunma Komitesini; DİPA’nın, başkanlık için Marimos Musiutta ile Alekos Trifonidis arasında seçim yapacağı Bayındırlık Komitesini, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise başkanlığını Haralambos Theopemptu’nun üstleneceği Çevre Komitesini üstlendi.

Gazete AKEL’in, elinde bulunan 5 meclis komitesine (İçişleri, Çalışma, Refah ve Sosyal Güvenlik, Göçmenler-Mahsurlar-Kayıplar, Tarım ve Doğal Kaynaklar) kimlerin başkanlık edeceği konusunda ise nihai kararını henüz vermediğini yazdı.

AKEL ELAM BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİTEYE KATILMAYACAK

Alithia gazetesine göre AKEL bir açıklama yaparak, partiler arasında var olan meclis komitelerine yönelik uzlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmekle birlikte ELAM’a komite verilmesine karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

AKEL, parti olarak ifade ettikleri ilkelere dayalı tezlere bağlı kalacaklarını bu nedenle de ELAM’ın başkanlık edeceği alt komitenin çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladı.