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Yetkililer cinayet değil dese de otopsiyi bekliyor

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Limasol’da geçen cumartesi günü denizde bulunan kadın cesedinin 50 yaşındaki İranlı bir kadına ait olduğu saptandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:10
Yetkililer cinayet değil dese de otopsiyi bekliyor
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Limasol’da geçen cumartesi günü denizde bulunan kadın cesedinin 50 yaşındaki İranlı bir kadına ait olduğu saptandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler kimliği, dalgıçlar yardımıyla kadının cep telefonuna ulaşılması üzerine ulaşılabilen kadının 50 yaşında İranlı Anoush Ahmadi olduğunu yazdı.

Habere göre mülteci olan ve Baf’ta daimi ikamet eden Ahmadi’nin Limasol’da denizde bulunan cesedi, bir arkadaşı tarafından teşhis edildi.  Rum yetkililerin, ölümünde cinayet ihtimali görmemesine karşın, Ahmadi’nin ölüm sebebinin  bugün yapılacak otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor. 

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