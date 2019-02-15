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Yılda 480 yeni prostat kanseri

Rum tarafında her yıl yaklaşık 480 yeni prostat kanseri saptanıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 18:06
Yılda 480 yeni prostat kanseri

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Alithia’ya göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, yılda 480 civarında yeni prostat kanseri saptandığını açıklamasını; “Europa Uomo Cyprus” tarafından, prostat kanserine dikkat çekmek maksadıyla 24 Şubat’ta gerçekleştireceği “gevşek kravat haftası” etkinliği için dün düzenlenen basın toplantısında yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
Prostat KanseriGüney KıbrısHaber
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