Fileleftheros gazetesi haberinde, konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında ele alındığını yazarken, toplantıda söz alan Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas’ın söylediklerine de yer verdi.

Açıklamasında, 1970 yılında alınan 27 bin euro tutarındaki bir kredinin şu an 1 Milyon Euro’yu aştığını ifade eden Vorkas, özellikle göçmen evleri kategorisiyle ilgili halkın karşılaştığı sorunlarla ilgili bir çok şikâyet aldıklarını sözlerine ekledi.