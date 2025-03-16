Sigma Live’de yer alan haber ve görsellere göre Rum Lidere, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, Kıbrıs Rum tarafının Müzakerecisi Menelaos Menelaou, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tasos Tzionis, Cumhurbaşkanının Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopoulos, Cumhurbaşkanının Diplomatik Ofisi Müdürü Doros Venezi ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Hukuk Dairesi’nden Cumhuriyet Başsavcısı Giorgos Savvidis ve Cumhuriyet Savcısı Mary-An Stavrinidou da heyette yer alıyor.

Hristodulidis’e eski Rum Lider Nikos Anastasiadis, Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriou, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopoulos, DİPA Başkanı Marios Karoyian ve Ekologlar – Vatandaşlar İşbirliği Temsilcisi Kyriakos Tsimillis eşlik ediyor.