Fileleftheros gazetesi: “Cezaevinde Market Açtılar” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkumun hücresini markete çevirdiği, fahiş fiyatlara sattığı ürünlerin kazancını ise bir gardiyanla paylaştığını yazdı.

Gazete, söz konusu mahkumun hücresinde sigara, kahve, telefon kartı ve hatta kruvasan sattığının tespit edildiğini belirtirken, malzemeleri mahkumun karısının sağladığı, buna göz yuman gardiyanın ise kazancın yarısını aldığını aktardı.

Habere göre mahkum ve eşi ile gardiyan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.