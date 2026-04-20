Alithia gazetesi, Baf’ta cumartesi gecesi ön plakası olmadığı için durdurulan bir araçta ve 22 yaşındaki sürücünün üzerinde yapılan aramada askeri silaha ait mermiler ele geçirildiğini, araçta ise iki adet bıçak, bir tahta sopa, çeşitli sayılarda fişek ve askeri tüfek mermisi ele geçirildiğini aktardı.

Habere göre şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haravgi gazetesi ise, Rum polisinin cumartesi gecesi gerçekleşen hırsızlık, darp gibi asayiş olayları çerçevesinde beş tutuklama yaptığını yazdı.

Gazete, 738 sürücüyle 51 ikametgahın kontrol edildiğini de aktardı.