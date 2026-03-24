Haravgi gazetesi, toplantıda, mevcut konjonktürde Güven Yaratıcı Önlemler’in hayata geçirilmesi ya da müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması perspektifinin bulunmadığının teyit edildiğini yazdı.

Gazete, bu teyide rağmen, siyasi liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin bitmesinden önce Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması gerektiği konusunda uzlaşıya vardığını kaydetti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Ulusal Konsey üyelerini son temasları ile aldığı inisiyatifler konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in 28 Ocak’ta, Guterres ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı üçlü görüşme ve akabindeki temaslarından da bahsettiğini ve siyasi liderlerle detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Toplantıda, Guterres’in mevcut dönemdeki “yoğun jeopolitik tahriklere” rağmen Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması konusundaki şahsi çabasına işaret edildiğini kaydeden Letimbiotis, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanabilmesi için Guterres’in görev süresi tamamlanana kadar olan sürenin değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi.

Habere göre Letimbiotis, toplantıda Kıbrıs sorununun ötesinde jeopolitik ve bölgesel konularla ilgili soruların cevaplandığını; bunun yanı sıra şap hastalığıyla ilgili son durumun ve İngiliz Üsleri’nin ele alındığını kaydetti.