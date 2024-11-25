Perşembe günü parlamentoya sunulan yasa tasarısı, “nitelikli kira gelirini” üç yıl boyunca gelir vergisinden, kurumlar vergisinden ve savunma katkılarından muaf tutmayı öngörüyor.

Mülk sahipleri ayrıca yüzde 20'ye kadar artırılmış sermaye indirimlerinden yararlanmaya da hak kazanacak.

Düzenlemeye göre “uygun kira”, piyasa fiyatının yüzde 30 altında kira olarak tanımlanıyor. Rum İçişleri Bakanlığı, ilçe, belediye ve konut türüne göre kategorize edilmiş kapsamlı bir “piyasa fiyatları” listesini internet sitesinde ve uygun fiyatlı konut platformunda yayınlayacak. Uygun fiyat, bu listeye göre belirlenecek.

Yeni tedbirler arasında binalar için sermaye indirimlerinin yüzde 3'ten yüzde 5'e, makine ve teçhizat içinse yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılması yer alıyor.

Bu artırılmış imkânlardan 2024-2027 yılları arasında yapılacak satın alımlarda hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler yararlanabilecek. Bu dönemde gelir vergisi muafiyetlerinin hükümetin yıllık 1,75 milyon avroya, toplamda ise 5,25 milyon avroya gelir kaybına uğraması öngörülüyor.

Özel Savunma Katkı Yasası'nda değişiklik yaparak, bu plan kapsamında kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira geliri üzerinden alınan yüzde 3'lük savunma vergisi de ortadan kaldırıyor. Bu tedbirin yıllık maliyetinin 100 bin avro, üç yıllık uygulama döneminde ise 300 bin avro olması öngörülüyor.

Uygun fiyatlı konutlardan yararlanabilmek için kiracıların belirli gelir kriterlerini karşılaması ve ev sahibiyle akraba olmaması gerekiyor.

Bu olanaktan yararlanacak ailelerin brüt gelir sınırları bekar kişiler için 25 bin avro, iki kişilik aileler için 45 bin avro, üç kişilik aileler için 50 bin avro, dört kişilik aileler için 55 bin avro ve beş veya daha fazla kişilik aileler için ise 65 bin avro olarak belirlendi.