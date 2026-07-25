Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK), internet sayfasında, bugüne kadar Rumlara, KKTC’de kalan malları için 776 milyon euro ödendiğini açıklaması üzerine Rum makamları, KKTC tarafından Rum mal sahiplerine ödenen paradan vergi alma konusunu araştırmaya başladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” temsilcileriyle yaptığı görüşmede TMK’ya “mal satanların kimler olduğunun” Rum makamlarınca bilindiğini söylediği haber verildi.

Politis “Kıbrıs Rum Malları Pazarı… İşgal Bölgelerindeki Sözde Tazminat Komisyonu’ndan 776 milyon Euro Tahsil Edildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum makamlarının, hangi Rum göçmenlerin bugüne kadar TMK’ya başvurduğunu ve KKTC’deki mallarını sattığını bilmekte olduğunu yazdı.

“Yetkili bir kaynağın” Politis’e “Ödemeler banka hesapları üzerinden yapıldığı için, malını satanların kimler olduğunu saptama olanağı var.” dediğini aktaran gazete, TMK tarafından ödemelerin, alıcının tercih edeceği bir banka hesabı üzerinden yapıldığını, dolayısıyla, gösterilen banka hesabı yurt dışında değilse, yerel makam olan Rum Merkez Bankası’nın bilgisinde olduğunu aktardı.

Habere göre, bu konular Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin mart ayındaki toplantısında ele alındı. “Maraş Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” Başkanı Mihalis Cortas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “İşgal Altındaki Köyler Birliği”ne, Rum yetkili makamlarının, kimlerin TMK’ya başvurduğunu bilmekte olduğu bilgisini verdiğini açıkladı.

Rum yönetiminin geçmişte TMK’dan alınan tazminat paralarından vergi aldığını ancak Rum Vergi Dairesi’nin bu işlemi durdurduğunu belirten gazete, ilgili yasaya göre taşınmaz mal satışından elde edilen gelirin vergilendirilmekte olduğuna işaret etti ve edindiği bilgilere dayanarak Rum Vergi Dairesi’nin, Hukuk Dairesi’nden “bu meselenin (TMK ödemelerinin vergilendirilmesi) daha çok hukuki değil siyasi mi görüldüğü” konusunda görüş istediğini yazdı.

Habere göre, KKTC’de eski malı olan Rumlar, mallarını TMK’ya satmış olmalarına rağmen, Rum Tapu Dairesi kütüğünde halen mal sahibi olarak görünüyor. Bu sayede “Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumundan” düşük faizli kredi alabiliyor.