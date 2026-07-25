Fileleftheros “Hedef Bir Guterres Çerçevesi Plus” başlıklı haberinde, “perde gerisinde konuşulanları bilebilecek konumdaki kaynaklarını” adres göstererek, “BM Genel Sekreteri’nin bir Guterres Çerçevesi Plus’a gidilmesini, yani Crans Montana’da iki tarafa sunduğunun ötesinde bir çerçeve hedeflediğini” yazdı.

Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Genel Sekreter’in gelişi öncesinde ön hazırlık yapmak üzere Ada’ya geleceği belirtilen haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile pazartesi sabahı görüşeceği bilgisi verildi.

Habere göre Rum tarafı Holguin-Hristodulidis görüşmesini önemli buluyor. Bu görüşmede Holguin’in Türkiye’den, Guterres’in gayriresmi genişletilmiş toplantı düzenlemesine ivme katacak cevaplar alıp almadığını öğrenmek isteyen Rum tarafı, Genel Sekreter’in niyetini bilen kişi olduğundan, Holguin ile görüşmede Guterres’in Ada’ya yapacağı ziyaretin amacının ortaya çıkmasını bekliyor.

Edindiği bilgilere dayanarak dün toplanan Rum Ulusal Konseyi’nde Hristodulidis’in Guterres’le görüşmeye “bütün ihtimaller açık” şekilde gideceği sonucunun çıktığına dikkat çeken gazete, Hristodulidis’in dünkü toplantıda, “Kıbrıs Rum tarafının ezelden beridir üzerine tezlerini bina ettiği ilkelerden herhangi bir kaçışı kabul etmek niyetinde olmadığını” açıkça ortaya koyduğunu yazdı.

Hristodulidis’in dün “yakınlaşmaların teyit edilmesi ve müzakerelerin koptuğu yerden devamının birinci hedefi olmaya devam ettiğini” de yinelediği belirtilen haberde Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununu, sonucu olacağı net olmayan bir uluslararası konferansa götürmeyeceğinden çok emin olduğu da belirtildi.

Aynı gazete “Letimbiotis: Çözüm Yolunda Sonuna Kadar Yürümekte Kararlıyız… Öteki Taraftan da Samimi İrade Umuyor” başlıklı haberinde Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Ulusal Konsey sonrasında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre “Çözüm yolunu seçtik ve sonuna kadar yürümekte kararlıyız. Benzer kararlılığı ve siyasi iradeyi öteki taraftan da bekliyoruz” diyen Letimbiotis şu an birlik olmaları ve BM Genel Sekreteri’ni ve yetkilerini desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Ulusal Konsey’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, diplomatik istişareler hakkında bilgi verdiğini ve Guterres’in “çok önemli ve yüksek sembolizmde” diye nitelediği ziyareti öncesinde derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Rum Ulusal Konseyi’nin, en birinci ulusal meseleyle ilgili verilerin topluca değerlendirilmesi açısından öneminin bir daha ortaya çıktığına işaret eden Letimbiotis, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamanın da zamanın ne kadar kritik olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Letimbiotis “Hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artmasını umuyoruz ve böyle zamanların ön şartı birliktir. Birlik olmak, görüşler örtüşüyor demek değil.” ifadesini kullandı. Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin büyük ölçüde Rum tarafının aldığı inisiyatifler ve özellikle AB’nin daha aktif katılımı ve Fitto’nun atanması sayesinde olduğunu söyledi.

“Türkiye’den kaynaklı olduğunu” öne sürdüğü zorlukları küçümsemediklerini ancak her halükarda Genel Sekreter’in Ada’da yapacağı görüşmelere “net tezlerle, ispatlı görüşlerle, inisiyatiflerle, samimi siyasi iradeyle gideceklerini” söyleyen Letimbiotis “siyasi iradelerinin Genel Sekreter’in çabalarına katkı yaptığını, yapmaya devam edeceğini” savundu.