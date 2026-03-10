Andoniu RİK’e yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına KKTC’den tepkiler geldiğini ancak Rum yönetiminin, buna "zemin katmak" istemediğini söyledi.

Philenews’ün haberine göre Kıbrıs’ta bir “işgalin" söz konusu olduğunu ileri süren ve bunu her zaman şikayet edeceklerini söyleyen Andoniu “Kıbrıs Cumhuriyeti tek meşru devlet olarak diğer Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Dolayısıyla makamlarımızın otoritesi altında olmayan bölgede olup bitenler, onaylamadığımız şeylerdir.” ifadesini kullandı.

Andoniu Rum yönetiminin “daha fazla gerilim yaratmak istemediğini” de savunarak “Türkiye buraya garantör güç olarak gelmedi. Yanlış mesaj vermek istemiyoruz.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “vatandaşların ve devletin kritik altyapılarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel riskleri göğüslemek için AB ülkelerinden yardım istediğini söyleyen Andoniu “Buradaki kuvvetler önleyici bir statüde, özel amaçlı bir statüde bulunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti onlardan yardım istedi. (Türk F-16’larının KKTC’ye gelişi) Birbirinden farklı iki şeyi karşılaştırmak doğru değil.” ifadesini kullandı.