Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rum mevkidaşı Konstantinos Kombos ile makamında görüştü.

Riknews’ün haberine göre, dün akşam Güney Kıbrıs’a giden Wadephul, bugün Kombos ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ın bize gerçekten ihtiyacı varsa yanında olacağız” dedi.

Kombos ise “Avrupa’nın diplomatik yollarla gerilimi düşürmede aktif rol oynaması gerektiğini” belirterek, Güney Kıbrıs’ın “herhangi bir sorunun değil, cevapların parçası olduğunu” söyledi.

Philenews, Wadephul’un Rum Dışişleri Bakanlığı’nda ziyaretçi defterini imzaladığını aktardı.

Habere göre Wadephul ziyaretçi defterine, “Bu zor dönemlerde, ortak değerlere sahip ve iyi bir dost olarak Kıbrıs’a sahip olmak güzel. Barış ve güçlü bir Avrupa Birliği için birlikte çabalayacağız” notunu düştü. Wadephul ayrıca Güney Kıbrıs’a “Orta Doğu ile köprü olması ve AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde üstlendiği sorumlu rol” nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan Wadephul, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarette ülkesinin barışa ve güçlü bir Avrupa’ya bağlı olduğunu da vurguladı.

Ziyaretin, Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen’in birkaç gün önce Limasol Limanı’na demirlemesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.