Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Pazar gününden itibaren havaların soğuyacağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Marmara'da Karadeniz'de Ege'de poyraz kuvetli esecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İzmir'de 16 derece civarında olacak. Ankara'da 14-15 civarında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

4 GÜN SÜRECEK

Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Karadeniz Bölgesi yağış alacak. Karadeniz, Artvin arasındaki kesim. Pazar günü ve salı günü, Karadeniz'de rakımı bin 300 üzerinde olan yerlere kar yağacak. Çiftçiler tohumlarını eklemek için yağış bekliyorlar. Kasım ayı da kurak geçecek. Havanın açık olması akşam ve gecelerin soğuk olmasına neden oluyor." dedi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da rüzgar hafiflediğinden pus etki alanını artıracak. Kocaeli 18, Balıkesir 21 derece. Pazar kuvvetli poyrazla hava soğuyor.

İç Anadolu'da sabahları pus var, öğle hava güneşli. Sıcaklık 19-21 derece aralığında. Pazar daha soğuk ve rüzgarlı geçecek.

Ege güneşli, Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 20, Bodrum 26 derece. Cumartesi rüzgarlar hafif, hava sıcak, pazar ise rüzgarlı ve daha soğuk geçecek.

Akdeniz'de Adana 30, Kahramanmaraş 25, Hatay 26 derece. Adana bölümünde hava bulatlanacak, kısa süreli yağmurlar görülebilir. Pazar da yağış var.

Karadeniz'de hava açık, Bolu 20, Zonguldak 17, Samsun 22, Trabzon 19 derece. Pazar yağmurlu ve soğuk bir gün olacak.

Doğu Anadolu güneşli Erzurum 15, Malatya 20 derece. Güneydoğu'da sıcaklık 22-23 derecelerde. Hava bulutlanıyor. Yerel yağmurlar başlayacak. Pazar yağış daha kuvvetli olacak.