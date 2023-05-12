Rusya Maliye Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bütçe açığı Batı yaptırımlarının baskısı altında düşen enerji gelirleri nedeniyle, yılın ilk dört ayında hükümetin tüm yıl hedefini aşarak arttı.

Bakanlığa göre, bütçe açığı Ocak-Nisan döneminde 3,42 trilyon rubleye (45 milyar dolar) çıkarak planlanan 2,9 trilyon (37,7 milyar dolar) rakamı aştı. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 7,8 trilyon ruble (101 milyar dolar), harcamalar ise yüzde 26 artarak 11,2 trilyon ruble (145,6 milyar dolar) oldu.

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri Ocak ve Nisan arasında yüzde 52 düşüşle 2,3 trilyon rubleye (30 milyar dolar) düşerken, enerji dışı gelirler yüzde 5 artışla 5,5 trilyon rubleye (72 milyar dolar) yükseldi.

Renaissance Capital ekonomisti Sofya Donets, “Henüz cevaplayamadığımız büyük soru, yılın geri kalanında harcamalara ne olacağı. Hem enerji hem de enerji dışı gelirlerle olan şey bekleniyordu." diye konuştu.