Rusya 'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından otomotiv devleri birer birer Rusya'dan çekilme kararı aldı. Yaptırımlarla birlikte Rusların yeni model araçlara ulaşma imkanı zorlaştı.

Bunun önüne geçmek isteyen Moskova Politeknik Üniversitesi yeni elektrikli prototipini tanıttı. Bir anda internette hızla yayılan görseller Amber projesi, "Tesla katili" olarak lanse edildi.

Ülkeden çekilen BMW, Ford, Kia ve Hyundai tarafından geçmişte kullanılan Avtotor’daki fabrikada üretilecek olan bu ilginç model, 2025 yılından itibaren yollarda olacak. Üniversitenin verdiği bilgiye göre, aracın tüm parçaları Rusya’da geliştirilecek ve üretilecek.

İlginç far tasarımı ve basamaklarıyla dikkat çeken modelin teknik verileri hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Prototip araçlar genellikle hayal gücünü zorlayan tasarımlarla gelir ve üretim versiyonlarında normale dönerler. Üretici, bunun sadece bir test aracı olduğunu ve gerçek tasarımın çok farklı olacağını belirtse de, Amber artık çirkinliği ile internetin diline düşmüş durumda.