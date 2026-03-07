The Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak, Rusya'nın savaş gemileri ve uçaklar dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarının konumlarını İran'a ilettiğini öne sürdü.

İsmi verilmeyen kaynaklardan biri, iddia edilen bu faaliyeti "oldukça kapsamlı" olarak nitelendirirken, kaynaklar Rusya'nın İran'a sağladığı hedef belirleme desteğinin boyutunun "tam olarak net olmadığını" ifade etti.

Öte yandan Rusya'nın İran'a destek verdiğini bildiğini iddia eden iki yetkili, Çin'in İran'a "yardım etmiyor gibi göründüğünü" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gazetenin konuya ilişkin yorum talebini reddetti.